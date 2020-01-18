شكرا لقرائتكم خبر عن لوريس يعاود التدريب مع توتنهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي توتنهام هوتسبر أن حارس مرماه الدولي الفرنسي هوجو لوريس عاود التدريبات الجماعية مع الفريق، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على ابتعاده بسبب إصابة قاسية تعرض لها مطلع الموسم. وتعرض لوريس (33 عاماًَ)، قائد توتنهام والمنتخب الفرنسي، لخلع في كوعه الأيسر خلال مباراة ضد برايتون في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز في الخامس من أكتوبر/‏ تشرين الأول الماضي، إثر سقوطه بقوة على أرض الملعب أثناء محاولة إبعاد كرة.

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