ساينز بطل رالي داكار السعودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



حقق السائق الإسباني المخضرم كارلوس ساينز لقب رالي داكار السعودية 2020، ليصعد إلى منصة التتويج للمرة الثالثة بعد عامي 2010 و2018.

وجاء ناصر العطية ثانياً وبيتر هانسل ثالثاً، ويزيد الراجحي رابعاً بفارق 49 دقيقة و10 ثوان، فيما أنهى بطل العالم مرتين في سباقات الفورمولا واحد الإسباني فرناندو ألونسو مشاركته الأولى في الرالي الصحراوي في المركز الثالث عشر بفارق أربع ساعات و42 دقيقة و47 ثانية عن البطل. واختتم السباق في محطته الأخيرة أمس الجمعة في القدية بعدما قطع المتسابقون 7800كلم بدأت من جدة في الخامس من الشهر الجاري.

وفاز الروسيان اندري كارجينوف وانطوان شيبالوف بالمركزين الأول والثاني في سباق الشاحنات، وحل البيلاروسي سيارهي ثالثاً.

وفي العربات الصحراوية فاز الأمريكي كيس كاري باللقب وحل الروسي سيرجي كارباكين والتشيلي لوبيز بالمرتبتين الثانية والثالثة، وحقق التشيلي إغناسيو كاسالي لقب سباق الدراجات الرباعية، وذهب المركز الأول في الدراجات النارية لريك برابك الذي أصبح أول أمريكي يتوج في السباق الصحراوي الشهير.

ولم يرغب ساينز، أكبر سائق يتوج بلقب رالي دكار في تأكيد مشاركته في النسخة المقبلة، وقال «عندما تفعل شيئاً يمثل شغفاً بالنسبة لك وعندما لا يزال لديك الدافع لفعل ذلك، فليس من السهل التوقف».