شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الخليج العربي للعميد.. والتحية للفرسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: مسعد عبد الوهاب وأحمد مصطفى

توّج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة نادي النصر بطلاً لكأس الخليج العربي لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي 2019 - 2020، بعد فوزه على شباب الأهلي 2-1، أمس، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب استاد زعبيل، وهي المرة الثانية في تاريخ «العميد» التي يتوج فيها بلقب البطولة بعد موسم 2014-2015.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد بأداء النصر وشباب الأهلي، وأكد ان «العميد» استحق التتويج، ورأى ان البطولة تتحسن من موسم إلى آخر.

سجل للنصر الإسباني ألفارو نيجريدو، بعد مرور7 ثوان، وتوزي (50)، ولشباب الأهلي يوسف جابر (12).

وعاد النصر إلى منصات التتويج بعد غياب دام خمس سنوات، منذ تتويجه بكأس رئيس الدولة عام 2015.

شهدت المباراة دخول نيجريدو التاريخ بتسجيله أسرع هدف في تاريخ كأس الخليج العربي، وثاني أسرع هدف في تاريخ كرة الإمارات بتسجيله هدف التقدم في الثانية السابعة من كرة طولية تلقاها من زميله توزي،وحولها في المرمى مباشرة.

أربك الهدف المبكر حسابات شباب الأهلي، وأجرى مدرب النصر كرونوسلاف تغييراً سريعاً بالدفع بمهند خميس بدلاً من حمد جاسم بعد مرور 3 دقائق فقط، وسبق أن كرر الأمر نفسه في مباراة العين في نصف النهائي.

ردة فعل

ورغم حالة الارتباك إثر الهدف المباغت سرعان ما عاد شباب الأهلي للمباراة عن طريق المدافع يوسف جابر برأسية سكنت شباك المرمى النصراوي مستثمراً ركلة حرة مباشرة عكسها كارتابيا بإتقان (12)، ليغلب الحماس على الإيقاع بهدف التعادل الذي أعاد الحوار الكروي إلى نقطة البداية.

وغلب الحذر على الأداء، وانحصر اللعب في وسط الملعب من دون فاعلية هجومية، وأهدر البرازيلي ليوناردو كرة خطرة من داخل المنطقة، وأضاع توزي فرصة كادت تعيد التقدم لفريقه عندما تلقى كرة في مواجهة المرمى وسدد خارج القائم (38).

وشهدت الدقيقة 42 أول مشاركة للمنضم إلى صفوف «الفرسان» قبل يومين المهاجم بيدرو كوندي مع شباب الأهلي، عندما حل بديلاً للبرازيلي ليوناردو المصاب، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن هجمات خطرة لينتهي الشوط بالتعادل 1- 1.

وشهدت بداية الشوط الثاني ارتفاعاً في إيقاع اللعب، لرغبة الطرفين في التقدم بالنتيجة، وفي الدقيقة 50 تمكن توزي من إعادة التقدم للنصر بتسجيله الهدف الثاني من دربكة داخل منطقة جزاء شباب الأهلي، وخطأ فادح من المدافع أحمد جميل في تشتيت الكرة التي وصلت إلى توزي فسددها قوية داخل الشباك.

وحاول شباب الأهلي العودة للمباراة بعد نشاط ملحوظ للبديل المولودوفي لوفانور الذي أهدر فرصتين على التوالي، وبعدما دفع أروابارينا بإسماعيل الحمادي لتعزيز النواحي الهجومية بغية إدراك التعادل، وأهدر كارتابيا فرصة ثمينة من تسديدة داخل المنطقة كاد يتعادل بها لفريقه (67)، بينما تحول النصر إلى تأمين دفاعه والاعتماد على المرتدات لتأمين النتيجة، ومن واحدة منها أنقذ مدافع شباب الأهلي محمد مرزوق مرماه من تسديدة قوية لبراندلي كواسي كادت تصيب الشباك (72). وشهدت ربع ساعة الأخير من عمر المباراة ضغطاً من شباب الأهلي في محاولاته لمعادلة النتيجة لكن هجماته عابها عدم التركيز في اللمسة الأخيرة، بينما استبسل دفاع «العميد»الحارس أحمد شامبيه في الذود عن مرماه بتصديه ببراعة لتسديدة قوية أرسلها إسماعيل الحمادي (87) ثم تسديدة لوفانور، ويطرد الحكم صلاح جلال مدير فريق النصر للاعتراض، ثم المدرب كرونوسلاف، وينجح النصر في تأمين دفاعه وحماية شباكه ليخرج فائزاً 2 - 1 ويتوج بلقب البطولة للمرة الثانية.

حكام المباراة

أدار المباراة طاقم قاده سلطان محمد صالح من الساحة، وعاونه زايد داود مساعداً أول، وأحمد العبدولي مساعداً ثانياً، وخالد نالجم حكماً رابعاً، وراقب المباراة عبد الرحمن الدرمكي.

حضور مميز

شهد المباراة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، كما تواجد الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني السابق لفريق شباب الأهلي في مدرجات اللقاء دعماً ل«الفرسان»، كما تواجد الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب منتخب الإمارات وأعضاء الجهاز الفني في ملعب المباراة.

تفاعل مع «الفان زون»

قبل انطلاقة المباراة تواجد عشرات المشجعين في منطقة «الفان زون» والتي خصصتها رابطة المحترفين لجماهير الفريقين؛ حيث تفاعلوا معها بالمشاركة في العديد من الألعاب التي أقيمت بداخلها.

استاد زعبيل كامل العدد

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على الرغم من خلو بعض المدرجات من المشجعين مع بدء المباراة، إلا أن منطقة خارج الملعب شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من جانب الفريقين، وبعد انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة، امتلأت مدرجات ستاد زعبيل عن آخرها.

سجل الأبطال

2009-2008: العين.

2009- 2010: الجزيرة.

2011-2010: الشباب.

2011- 2012: شباب الأهلي.

2012- 2013: عجمان.

2013- 2014: شباب الأهلي.

2014- 2015: النصر.

2015- 2016: الوحدة.

2016- 2017: شباب الأهلي.

2018-2017: الوحدة.

2019-2018: شباب الأهلي.

2020-2019: النصر.

كأس جديدة

شهد النهائي أمس الكشف عن كأس بحلة جديدة، فبعد أن حصل فريق شباب الأهلي على ملكية الكأس في الموسم الماضي على إثر فوزه باللقب لأربع مرات منذ انطلاق البطولة في 2008-2009، عملت رابطة المحترفين الإماراتية على تصنيع كأس جديدة، بشكل مميز وحديث، يتماشى مع الهوية الجديدة التي أطلقتها الرابطة في مطلع الموسم الجاري،ويبلغ وزن الكأس المطلية بالذهب والفضة 12 كيلوجراماً، بارتفاع 70 سنتمتر.

اتفق على «سيناريو» تحفته مع توزي

نيجريدو يسجل أسرع هدف في تاريخ الكأس والبطولات

سجل الإسباني الفارو نيجريدو هدف النصر الأول بعد مرور 7 ثوانٍ فقط من المباراة النهائية أمام شباب الأهلي، ليكون أسرع هدف في تاريخ كأس الخليج العربي، وأسرع هدف في تاريخ النهائيات في كافة البطولات، ولكنه كان ثاني أسرع هدف في تاريخ كرة القدم الإماراتية، بعدما كان لاعب الشباب السابق خالد عبدالله سجل هدفاً في موسم 1986-1987 بعد مرور 4 ثوانٍ و75 جزءاً من الثانية فقط، وذلك في مرمى الخليج خلال مباراة بينهما في الدوري.

وتسلم خالد عبدالله كرة من زميله في الشباب يوسف عزير بعد تحريكها من على خط وسط الملعب، فسددها بعيدة خادعة نحو مرمى فريق الخليج، فدخلت الشباك، معلنة عن أسرع هدف في الدوري، علماً أن اللقاء انتهى لصالح الخليج 2-1.

من جهته، روى الإسباني نيجريدو سر الهدف الصادم والسريع، وقال: صراحة لم نتدرب أنا وزميلي توزي على «سيناريو» الهدف، ولكن قررنا قبل انطلاق اللقاء أن يلعب لي توزي الكرة وأنا أجري وأسدد، بعدما رأينا نفس الهدف من قبل في الدوري الإسباني. وأبدى نيجريدو سعادته الكبيرة بأول لقب له مع النصر، وقال: سعادتي غامرة، إنه يساوي أول مرة تم فيه استدعائي إلى صفوف منتخب إسبانيا.