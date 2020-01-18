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جستن ميرام ينفي شائعات اعتزاله

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي


نفى لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم جستن ميرام، الشائعات التي أشارت إلى اعتزاله اللعب دولياً بعد أن تم إبعاده عن منتخب بلاده خلال الجولات الأربع الماضية من تصفيات كأس العالم، وكذلك إنهاء عقده بالتراضي مع فريق أتلانتا الأمريكي. وقال ميرام، لم اعتزل اللعب، بل بدأت تدريبات خاصة بالقاعات من أجل العودة إلى صفوف منتخب بلدي، وكذلك سأتعاقد مع أحد الفرق باعتباري لاعباً محترفاً.
وكانت الصحافة الأمريكية، قد ربطت ميرام بالانتقال إلى صفوف فانكوفر وايتكابس، حيث يوجد زميله في المنتخب العراقي علي عدنان.

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