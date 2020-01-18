بارتي إلى نهائي دورة أديلايد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً المباراة النهائية لدورة أديلايد الأسترالية في التنس، بفوزها على الأمريكية دانييل كولينز 3-6 و6-1 و7-6 (7-5)، لتلاقي الأوكرانية دايانا ياستريمسكا الفائزة على البيلاروسية أرينا سابالينكا 6-4 و7-6 (7-4).

ومرة جديدة، واجهت بارتي منافسة قوية من كولينز التي كانت تغلبت عليها في الدور الثاني من بطولة رولان جاروس في طريقها للظفر باللقب، وحسمت المباراة في ساعة و55 دقيقة.

وقالت بارتي بعد فوزها: «كانت تجربتي الأولى هذه السنة بمباراة يرتفع الأدرينالين في نهايتها. ولهذا السبب نحن هنا».

وكانت بارتي سقطت في ظهورها الأول على أرضها كمتصدرة لترتيب رابطة اللاعبات المحترفات، أمام الأمريكية جنيفر برايدي الصاعدة من التصفيات والمصنفة 53 عالمياً في الدور الثاني لدورة بريزبين الأسبوع الماضي.