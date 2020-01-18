الشهري يقود الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

احتاج الهلال لشوطين إضافيين قبل إعلان تأهله إلى نصف نهائي كأس الملك السعودي على حساب ضيفه الاتفاق بهدفين لهدف على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ونجح صالح الشهري المعار للهلال من الرائد في منح الأول بطاقة التأهل بفضل هدفيه «4 و96» مستغلاً عرضيتين من الظهير الأيمن محمد البريك من على الرواق الأيمن، وقدم الاتفاق مباراة كبيرة رغم إكماله اللقاء منقوصاً منذ الدقيقة 72 بعد طرد مدافعه سعيد الربيعي، لكنه نجح في تمديد المباراة إلى الوقت الإضافي بعد أن لحق بالتعادل في الدقيقة 82 من ركلة جزاء نفذها البولندي فيليب كيش.

وسيواجه الهلال في منتصف مارس/‏ آذار المقبل الفائز من لقاء الليلة بين الفتح وأبها، في حين تختتم مواجهات ربع النهائي بلقاء يجمع الليلة الأهلي والوحدة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

من جانبه أكد الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال أن فريقه كان قادراً على حسم المباراة في الوقت الأصلي لكنه فضل تمديد المباراة لمنح المشاهدين المزيد من المتعة.

وأشاد رازفان الذي قاد الأزرق لتحقيق لقب القارة بمهاجمه صالح الشهري الذي دخل أساسياً، مؤكداً أن اللاعب يقدم عملاً إيجابياً في التدريبات والمباريات.

أما خالد العطوي مدرب الاتفاق فأكد أن فريقه قدم مباراة كبيرة وكان بإمكانه الذهاب بعيداً في البطولة لكن عدة ظروف لم تساعده على تجاوز الهلال.

وتابع: أعتقد أن الهدف المبكر للهلال أثر في خططنا كما أن الحكم أغفل ركلة جزاء لفريقي وطرد لاعب هلالي.