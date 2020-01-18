عبدالله الظاهري: صحوة عجمان تبشر بالخير في الـدوري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود شرف



أعرب عبدالله الظاهري مشرف فريق الكرة بنادي عجمان عن تفاؤله الكبير بالمرحلة المقبلة من خلال الصحوة التي يعيشها «البرتقالي» في الفترة الأخيرة بعد التعادل مع الشارقة والفوز على حتا في الدوري.

وقال الظاهري «كنا قريبين من العودة من الفجيرة بنقاط المباراة كاملة، ولكن الفريق المنافس تعادل في الثواني الأخيرة، كما تعاقدنا مع المحترف سيبستيان سيان بديلاً للمالي ديمبا الذي أصيب في بداية الدور الأول، ولا شك أن التعاقد مع سيان يدعو لمزيد من التفاؤل ونتمنى أن تكون صفقة موفقة لنادي عجمان فهو لاعب معروف».

واعتبر أن الفريق البرتقالي يسير في الاتجاه الصحيح من خلال العمل الذي يقدمه من مباراة إلى أخرى، وأكد أن التجربة الودية في مواجهة الشارقة التي انتهت برتقالية 1-صفر أفادت الطرفين.

وعما إذا كان نادي عجمان سيدعم فريقه بلاعبين جدد خلال التعاقدات الشتوية قال الظاهري «نعلم جيداً انه من الصعوبة بمكان ان تحصل على لاعب مميز في مثل هذا التوقيت وصعب جداً ان يتخلى أي ناد عن لاعب يشكل الإضافة، وعموماً نحن خاطبنا عدداً من الأندية وطلبنا بعض اللاعبين وما زلنا في الانتظار لأننا في حاجة إلى تدعيم الصفوف في ظل فقدان حسين عبدالرحمن وراشد مال الله الملتحقين بالخدمة الوطنية.

وأكد ان الثقة في فريق عجمان كبيرة ولا تحدها حدود وهم عازمون على تقديم الأفضل في المرحلة المقبلة.