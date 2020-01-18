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النصر يتأهل لنصف نهائي كأس الملك السعودي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله فريقه النصر لبلوغ نصف نهائي كأس الملك السعودي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه العدالة، بهدف دون مقابل، ضمن الدور ربع النهائي.

وسجل حمدالله هدف الفوز في الدقيقة 50، وهو الهدف الثاني للاعب في عام 2020، وقد تأهل النصر بذلك لملاقاة الفائز من الأهلي والوحدة.

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