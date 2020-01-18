24 ذهبية للإمارات في «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تختتم اليوم منافسات الجولة الخامسة من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي تقام منافساتها على صالة مبادلة أرينا في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 63 دولة حول العالم، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 225 ألف دولار.

ويخصص اليوم الختامي، لمنافسات الكبار رجال وسيدات في الأحزمة البنفسجي والبني والأسود لجميع الأوزان.

وشهدت البطولة في اليومين الأول والثاني منافسات قوية من لاعبي الإمارات وأيضاً لاعبي مختلف الأكاديميات والأندية في كل دول العالم التي شاركت، وحضر منافسات اليوم الثاني، عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، ويوسف البطران عضو الاتحاد، وطارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام.

وواصلت الإمارات تصدرها للبطولة، حيث حصدت 62 ميدالية ملونة في اليوم الأول والثاني بواقع 24 ذهبية و19 فضية ومثلها برونزية، وحلت البرازيل في المركز الثاني ب8 ميداليات منها 6 ذهبيات وفضية وبرونزية، وجاءت كولمبيا في المركز الثالث ب6 ميداليات منها ذهبية واحدة و4 فضيات وبرونزية واحدة.

وواصل نادي الوحدة تصدره للبطولة في اليوم الثاني برصيد 7860 نقطة، ويليه نادي العين في المركز الثاني برصيد 5420 نقطة، فيما جاءت أكاديمية كوماندو جروب في المركز الثالث برصيد 3720 نقطة، وحل نادي الجزيرة في المركز الرابع برصيد 2948 نقطة، وجاء بني ياس خامساً برصيد 2900 نقطة.

وتوجت البرازيلية غابرييلا بيسانها المصنفة الأولى ضمن ترتيب رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، بلقب ملكة البساط في وزن الثقيل بعد تغلبها على الأمريكية ناتالي جيسوس بعد نزال قوي استطاعت من خلاله البطلة البرازيلية التفوق على منافستها، وحلت البرازيلية تمارا سيلفا في المركز الثالث.

وواصلت البرازيلية غابرييلا بيسانها، اللاعبة رقم واحد في العالم حالياً بعمر ال19 عاماً فقط، انتصاراتها في العاصمة أبوظبي، حيث توجت أمس بذهبية بطولة ملكة البساط، وقالت: «سعيدة للغاية باعتلاء منصة التتويج، وطموحي مواصلة الانتصارات في البطولات العالمية المقبلة».

وأشادت البطلة بمنافسة ملكة البساط، وقالت: «أبوظبي عودتنا دائماً على المبادرات الجديدة المدهشة وصنعت انتصاراتي».

وأكد طارق البحري مدير جولات جراند سلام أبوظبي، أن البطولة العالمية باتت مصدر استفادة قصوى للاعبي جوجيتسو الإمارات الذين يشاركون في الجولات الست التي تجوب عواصم العالم، وقال: «الأندية استفادت من الاحتكاك مع المدارس العالمية، خصوصاً الناشئين، والذين تحول بعضهم إلى فئة الرجال، وكان هذا اختباراً صعباً ومفيداً بالنسبة لهم في نفس الوقت».

وأوضح البحري أن أندية الدولة والتي تصل إلى 15 نادياً لديها عناصر مميزة من اللاعبين، وانعكس ذلك على الترتيب العام بتصدر أنديتنا بالرغم من المنافسة الشرسة من أكاديميات العالم، وقال: «الوحدة أحرز المركز الأول في افتتاح البطولة الذي خصص لفئة الناشئين كما أن نادي بني ياس حدث فيه تغيير كبير وسيكون من الأندية المنافسة قريباً».

وأكد طارق البحري أن اللجنة المنظمة قررت إلغاء نقاط الأفضلية، بهدف منح النزالات المزيد من الإثارة والتفاعل، وقد أجريت أول تجربة خلال جولة «ريودي جانيرو»، مشيراً إلى أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يقوم بدراسة الأمر وينتظر أن يتقدم بهذا المقترح إلى الاتحاد الدولي.