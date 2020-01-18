المصري وأسوان يتعادلان في مباراة ركلات الجزاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسمت ركلات الجزاء مباراة المصري وأسوان ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم، بتعادل الفريقين 2-2،في مباراة كان نجمها الحكم أحمد العدوي الذي احتسب أربع ركلات جزاء، منها ثلاث للمصري.

تقدم أسوان بهدف مبكر (12) عن طريق فادي فريد، وسنحت للمصري فرصة تعديل النتيجة لكن البوركينابي سعيدو سيمبوري أهدر ركلة الجزاء الأولى (24)، واحتسب العدوي ركلة جزاء ثانية للمصري في الدقيقة 45، نجح هذه المرة عمرو موسى بترجمتها. وتقدم أسوان مرة ثانية من ركلة جزاء أيضاً نفذها محمد جابر بنجاح 58. وأعاد موسى فريقه للمباراة، بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 63 من ركلة الجزاء الرابعة.

وحافظ الاتحاد السكندري على موقعه في المركز الرابع، بعدما فرض التعادل الإيجابي على ملاحقه بيراميدز 1-1.

تقدم بيراميدز عن طريق عماد السيد حارس الاتحاد الذي سجل خطأ في مرماه (14).

وأدرك محمد أنور التعادل لفريقه (50) بتسديدة بكعب القدم، إلى يسار المهدي سليمان. ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، وبيراميدز إلى 20 نقطة في المركز الخامس.