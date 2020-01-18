الغافلي يتصدر السباق التأهيلي للدراجات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر الدراج محمد الغافري السباق التأهيلي للهواة المواطنين لبطولة السلم الذي نظمه اتحاد الدراجات أمس في الحمرية لمسافة 90كم، بمشاركة 70 دراجاً من فئة الهواة المواطنين، وحقق الغافلي المركز الأول بزمن قدره 2:7:52 ساعة وبمعدل سرعة متميز بلغ 42كم/ ساعة، وجاء الدراج جاسم المهيري في المركز الثاني وحل الدراج محمد المزروعي في المركز الثالث.

وعقب انتهاء السباق الذي شهد منافسة قوية وندية بين الدراجين طوال دورات السباق، قام عبدالكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية ونايف جكة الأمين العام المساعد بتقليد الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

وقام بتحكيم السباق الحكم العام وليد الشامسي والحكم الثاني عبدالله الحوسني وحكم الوصول سيف سرور الشرقي والحكام المساعدون ساره قايد وسميحة الزعابي وشيخة المسماري ومحمد إبراهيم وإسماعيل بلال وخالد المنصوري.

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