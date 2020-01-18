سوبر كورة.. الأهلي يكتب نهاية أزارو بقرار صادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكتف مسئولو النادي الأهلي بتوقيع عقوبة مالية قاسية علي مهاجمه المغربي وليد ازارو عقب الأحداث التي شهدها الفريق قبل ساعات قليلة من مباراة طنطا التي انتهت بفوز المارد الأحمر بخماسية نظيفة، وقرر النادي اتخاذ قرار صادم بشأن اللاعب يكتب نهاية المهاجم المغربي داخل صفوف القلعة الحمراء.
ووقع عقوبة مالية علي المهاجم المغربي لوليد أزارو بقيمة 250 الفا جنيها، عقب الاشتباك مع السويسري رينيه فايلر المدير الفنتي للفريق لكنه لم يكن قرارا رادعا بحسابات الأهلي فقرر النادي التصعيد ضد اللاعب.
ويواصل الأهلي انفراده بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، إثر فوزه بخماسية نظيفة ضد طنطا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول.
ويعاني وليد ازارو من الابتعاد عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات الأخيرة وهو الأمر الذي يجعل برحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء.
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