شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17/1/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 17/1/2020، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها، تلقى الزمالك، خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإرسال قائمة الـ18 لاعب المقرر تواجدهم فى مواجهة الترجى التونسى، بالسوبر الإفريقى، قبل 15 يومًا من الموعد المحدد للقاء، حيث سيواجه الأبيض بصفته بطل الكونفدرالية فى نسختها الماضية مع الترجى التونسى بصفته بطل دورى أبطال إفريقيا فى نسختها الأخيرة.

الزمالك يتلقى خطاباً رسميًا من الكاف بإرسال قائمة السوبر قبل 31 يناير

تلقى الزمالك، خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإرسال قائمة الـ18 لاعب المقرر تواجدهم فى مواجهة الترجى التونسى، بالسوبر الإفريقى، قبل 15 يومًا من الموعد المحدد للقاء، حيث سيواجه الأبيض بصفته بطل الكونفدرالية فى نسختها الماضية مع الترجى التونسى بصفته بطل دورى أبطال إفريقيا فى نسختها الأخيرة وذلك فى العاصمة القطرية "الدوحة" وذلك يوم 14 من شهر فبراير المُقبل.

فيديو وصور.. منتخب السيدات يخسر أمام المغرب 3 / 5 فى التصفيات الأفريقية

انتهت مباراة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بالهزيمة 3 / 5 أمام منتخب المغرب فى مباراة الذهاب بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات، والمقامة باستاد بتروسبورت، بحضور ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

محمد عبد المنصف يعود لحراسة عرين دجلة أمام أسوان

استقر اليونانى تاكيس جونيس المدير ألفنى لفريق وادى دجلة، على عودة محمد عبد المنصف لحراسة عرين ألفريق فى المباراة المقبلة أمام أسوان، بعدما حصل على راحة فى مواجهة الإنتاج الحربي

الأهلى يستعيد 4 لاعبين فى مباراة المقأولون العرب.. تعرّف عليهم

يستعيد فريق الاهلى فى مباراة المقأولون العرب المقبلة أكثر من لاعب غاب عن لقاء طنطا الأخير بعد زوال سبب الغياب عن لقاء طنطا فى الجولة الـ13 للدورى الذى أقيم مساء الأربعاء الماضى وإنتهى بفوز الأهلى بخماسية نظيفة.

عاد الثنائى محمود الونش ومحمد عبد الشافى لاعبا الزمالك، للمُشاركة فى تدريبات ألفريق بعد استبعادهما من مواجهة الجونة. Advertisements فاز منتخب مصر الأول لكرة اليد على نظيره الكينى بنتيجة 44 / 19 فى ثان لقاءاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 24.

أول صور لـ أليو بادجى بقميص الأهلى فى مران اليوم

شارك السنغإلى إليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد فى مران اليوم المقام حاليا على ملعب التتش، حيث ارتدى المهاجم الجديد القميص الأحمر.

مران الأهلى.. فايلر يطمئن على إكرامى.. وعبد الحفيظ يجتمع بمعلول

عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع شريف إكرامى، على هامش مران ألفريق الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، وواصل الأهلى تدريباته؛ استعدادا لمواجهة المقأولون العرب بعد غد الأحد فى الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز.

طارق حامد يغيب عن تدريبات الزمالك لإيقافه أمام المصرى

حصل طارق حامد، لاعب وسط فريق الزمالك، على راحة من مران اليوم وجاءت الراحة بإذن من الجهاز ألفنى للفريق بقيادة ألفرنسى كارتيرون، بسبب غياب اللاعب عن مباراة المصرى المقبلة للإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث، والمقرر لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

حكم خماسية الأهلى وصن دوانز يدير مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى

أسند الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة فريق الزمالك مع مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم 24 من شهر يناير الجارى، التى ستقام فى ستاد السلام، إلى طاقم تحكيم سنغإلى يقوده الحكم ماجيتى نداي، فى المباراة التى ستقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ويضم الطاقم كلاً من:"

أول صور لـ أليو بادجى بقميص الأهلى فى مران اليوم