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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 17 / 1 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي: فايلر يعقد جلسة خاصة مع قفشة للاطمئنان على جاهزيته للمقاولون حرص رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على عقد جلسة منفردة مع محمد مجدى قفشة لاعب الفريق للاطمئنان على حالته والحديث معه فى بعض الجوانب الفنية، وذلك على هامش تحضيرات الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 فى بطولة الدورى الممتاز. Advertisements أليو بادجى يشارك فى مران الأهلي لأول مرة بدأ السنغالى إليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد رحلته مع الفريق وشارك فى مران اليوم المقام حاليا على ملعب التتش، وإن كان اللاعب قد اكتفى بالتأهيل والجرى حول الملعب، وظهر بادجى فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، والتقى المهاجم الجديد بأليو ديانج لاعب وسط الأهلى، كما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى جلسة سريعة مع السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد عقب ظهور اللاعب فى النادى للمرة الأولى . أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي تحسن حالة محمود متولى، مدافع الفريق، الذى اشتكى من كدمة خلال مشاركته فى مباراة طنطا الأخيرة التى أقيمت مساء الأربعاء الماضى باستاد القاهرة، وانتهت بفوز الأهلى بخمسة أهداف دون رد.

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