شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الجمعة 17 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 17 / 1 / 2020 ، العديد من الأحداث الهامة في مقدمتها وصول خطاب من الاتحاد الافريقي " كاف " يفيد بتحمل الاتحاد تكاليف سفر بعثة الزمالك الي قطر للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي امام الترجي التونسي في المباراة المقرر لها فبراير المقبل.

الزمالك ينتظر نتيجة أشعة جمعة.. واللاعب راحة من التدريبات

حصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم، وذلك بسبب تعرضه للإصابة فى مواجهة الجونة الأخيرة ببطولة الدورى الممتاز، وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق بأن عبدلله تعرض للإصابة فى العضلة الخلفية أثناء مباراة الجونة الأخيرة.

كارتيرون يطالب لاعبى الزمالك بالاستمرار بنفس مستوى مباراة الجونة

استأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية صياح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من مران أمس عقب الفوز على الجونة بهدفين نظيفين، وانطلق المران بفقرة إحماء تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني، بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة.

طارق حامد يغيب عن تدريبات الزمالك لإيقافه أمام المصرى

حصل طارق حامد، لاعب وسط فريق الزمالك، على راحة من مران اليوم وجاءت الراحة بإذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى كارتيرون، بسبب غياب اللاعب عن مباراة المصرى المقبلة للإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث، والمقرر لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

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الزمالك يستعيد الونش وعبد الشافى قبل مواجهة المصرى

عاد الثنائى محمود الونش ومحمد عبد الشافى لاعبا الزمالك، للمُشاركة فى تدريبات الفريق بعد استبعادهما من مواجهة الجونة، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز باستاد النادى الساحلى، والتى حقق خلالها الأبيض الفوز بهدفين دون رد، وجاء غياب الثنائى للإصابة قبل أن يستعيد الأبيض جهودهما فى مران اليوم.

حكم خماسية الأهلى وصن دوانز يدير مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى

أسند الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة فريق الزمالك مع مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم 24 من شهر يناير الجارى، التى ستقام فى ستاد السلام، إلى طاقم تحكيم سنغالى يقوده الحكم ماجيتى نداي

الزمالك يتلقى خطاباً رسميًا من الكاف بإرسال قائمة السوبر قبل 31 يناير

تلقى الزمالك، خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإرسال قائمة الـ18 لاعب المقرر تواجدهم فى مواجهة الترجى التونسى، بالسوبر الإفريقى، قبل 15 يومًا من الموعد المحدد للقاء، حيث سيواجه الأبيض بصفته بطل الكونفدرالية فى نسختها الماضية مع الترجى التونسى بصفته بطل دورى أبطال إفريقيا فى نسختها الأخيرة وذلك فى العاصمة القطرية "الدوحة" وذلك يوم 14 من شهر فبراير المُقبل.

الكاف يتحمل تكلفة "تذاكر" الزمالك والترجى فى السوبر الأفريقى

تلقى الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يؤكد فيه الكاف عن تحمله لتكلفة سفر بعثة الأبيض إلى قطر لمواجهة الترجى التونسى، فى بطولة السوبر الأفريقى، المقرر إقامتها يوم 14 من شهر فبراير المُقبل، وشدد الكاف فى خطابه المُرسل إلى الزمالك عن إرسال أسماء البعثة البيضاء قبل 15 يوماً من المواجهة المنتظرة والتى سيتحمل فيها الكاف تكلفة سفر 25 فردا.