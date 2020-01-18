7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 17/1/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها، قرار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فرض غرامة على صالح جمعة لاعب وسط الفريق وفقا للائحة بعد غيابه عن مران الفريق دون الحصول علي اذن

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فرض غرامة على صالح جمعة لاعب وسط الفريق وفقا للائحة بعد غيابه عن مران الفريق دون الحصول علي اذن

الزمالك يتلقى خطاباً رسميًا من الكاف بإرسال قائمة السوبر قبل 31 يناير

تلقى الزمالك، خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإرسال قائمة الـ18 لاعب المقرر تواجدهم فى مواجهة الترجى التونسى، بالسوبر الإفريقى، قبل 15 يومًا من الموعد المحدد للقاء، حيث سيواجه الأبيض بصفته بطل الكونفدرالية فى نسختها الماضية مع الترجى التونسى بصفته بطل دورى أبطال إفريقيا فى نسختها الأخيرة وذلك فى العاصمة القطرية "الدوحة" وذلك يوم 14 من شهر فبراير المُقبل.

فيديو وصور.. منتخب السيدات يخسر أمام المغرب 3 / 5 فى التصفيات الأفريقية

انتهت مباراة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بالهزيمة 3 / 5 أمام منتخب المغرب فى مباراة الذهاب بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات، والمقامة باستاد بتروسبورت، بحضور ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

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عاد الثنائى محمود الونش ومحمد عبد الشافى لاعبا الزمالك، للمُشاركة فى تدريبات ألفريق بعد استبعادهما من مواجهة الجونة. فاز منتخب مصر الأول لكرة اليد على نظيره الكينى بنتيجة 44 / 19 فى ثان لقاءاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 24.

أسند الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة فريق الزمالك مع مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم 24 من شهر يناير الجارى، التى ستقام فى ستاد السلام، إلى طاقم تحكيم سنغإلى يقوده الحكم ماجيتى نداي، فى المباراة التى ستقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ويضم الطاقم كلاً من:"

أول صور لـ أليو بادجى بقميص الأهلى فى مران اليوم