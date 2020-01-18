شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش يحذر لاعبى بيراميدز من نزيف النقاط والابتعاد عن المربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الكروى الأول لنادي بيراميدز لاعبي فريقه من نزيف النقاط فى الدورى، والابتعاد عن المربع الذهبي، خاصة بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى.

وتعادل بيراميدز مع الاتحاد السكندرى بنتيجة 1/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، هدف بيراميدز جاء عن طريق عماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري بالخطأ في مرماه ، بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ " الكعب " في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين ، ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 اهداف بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً .

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وشدد تشاتشيتش على لاعبي فريقه بضرورة عدم التفريط في أي نقطة خلال المواجهات المقبلة بالدورى، وعدم الرضاء إلا بالفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل ضمان التواجد في المربع الذهبي وضمان المشاركة في البطولة الأفريقية.

وكان مسئولو نادى بيراميدز رفضوا التفريط في أي لاعب من صفوف الفريق الكروي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، وذلك نظرًا لعدم وجود أماكن شاغرة في قائمة الفريق السماوي لقيد لاعبون جديد لتدعيم الفريق، مع تمسك اتحاد الكرة بعدم تغيير نظام "الاستبدال" الذى تم الاتفاق عليه منذ بداية الموسم، ويمنح كل فريق أحقية استبدال 5 لاعبين في انتقالات بداية ونصف الموسم، واستنفد بيراميدز استبدالاته، حيث لم يتمكن النادي من قيد أحمد حمودى لاعب الأهلي السابق في الصيف الماضي، الأمر الذي يجبر المسئولون على الحفاظ على جميع اللاعبين وعدم التفريط في أي منهما حتى وأن كان لا يحصل على فرصة المشاركة في الوقت الحالي.

ويستعد بيراميدز لمواجة مصر المقاصة يوم 21 من الشهر الجارى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.