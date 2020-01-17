اخبار الرياضه

لوريس يعود إلى تدريبات توتنهام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لوريس يعود إلى تدريبات توتنهام والان مع التفاصيل

الجمعة 17 يناير 2020

أعلن نادي ​توتنهام​ أن الحارس هوغو ​لوريس​ عاد إلى تدريب الفريق الأول بعد تعافيه من إصابة الكوع.

Advertisements

كان لوريس غائبًا منذ تعرضه للإصابة خلال هزيمة سبيرز 3-0 أمام برايتون في 5 تشرين الأول. وبالتالي غاب قائد توتنهام عن 20 مباراة في جميع المسابقات، وخلال هذه الفترة تم إقالة ماوريسيو بوتشيتينو وتعيين جوزيه مورينيو.

هذه الإصابة أدت إلى استبعاد حارس مرمى منتخب فرنسا لأطول فترة في حياته المهنية، وهي 103 أيام.

يُذكر أن توتنهام يلتقي واتفورد في الجولة 23 من ​الدوري الإنكليزي​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لوريس يعود إلى تدريبات توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا