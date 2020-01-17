شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي يعيد إحياء فكرة ضم لوكا مودريتش والان مع التفاصيل

الجمعة 17 يناير 2020 كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن مدرب نادي ​إنتر ميلان​ الإيطالي، ​أنطونيو كونتي​ عاود طرح فكرة التعاقد مع نجم نادي ​ريال مدريد​ الإسباني، الدولي الكرواتي ​لوكا مودريتش​ للإستفادة من قدرات اللاعب المخضرم الذي ينتهي عقده مع الملكي بنهاية الموسم المقبل.

وأبرزت الصحيفة أن النيراتزوري ينوي الضغط على الكرواتي للظفر بخدماته معتمداً على رغبته بخوض تحد جديد بعد 8 مواسم قضاها مع النادي الملكي. وأشارت تقارير صحفية إلى ان النادي الملكي قد يرضخ لفكرة التخلي عن مودريتش نهاية هذا الموسم قبل نهاية عقده والرحيل مجاناً في ظل سعي الريال لتعزيز خط وسطه سواء بالتعاقد مع نجم أياكس دوني فان دي بيك أو نجم مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا.

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