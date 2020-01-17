شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتقدم بشكوى ضد لاعب المقاولون الجديد.. ونادي سيراميكا يرد ببيان رسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام نادى إنبي بتقديم شكوى رسمية وعاجلة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد لاعب سيراميكا كيلوباترا «جاكوب» بعد توقيعه لنادي المقاولون العرب تزامنا مع توقيعه لنادى إنبي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي إنبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «تقدم نادى إنبي بشكوى رسمية وعاجلة إلى اتحاد الكرة المصري، ضد لاعب سيراميكا جاكوب بعد توقيعه للمقاولون العرب بجانب توقيعه لنادى إنبي».

وأضاف: «وكان إنبي قد فسخ عقد اللاعب الكونجولي لوكا موزنجو لتوفير مكان بقائمته، وفوجئ باللاعب جاكوب يوقع لنادي المقاولون العرب بحضور وكيليه».

من جانبه أصدر نادي سيراميكا كليوباترا، بيانا رسميا لتوضيح الأمور المتعلقة بصفقة انتقال النيجيري جاكوب نجوكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى نادي المقاولون العرب، وما صاحبه من شكوى رسمية لنادي إنبي في اتحاد الكرة.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا، جاء نص البيان كالتالي:

فوجئ اليوم مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، بشكوى عاجلة من نادي إنبي في اتحاد الكرة، لتضرره من إعارة لاعبنا النيجيري جاكوب نجوكو إلى نادي المقاولون العرب، وإننا إذ نود توضيح الموضوع برمته للرأي العام.

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أولا.. يوم ٩ يناير ٢٠٢٠، تلقينا خطابا رسميا من نادي إنبي يطلب خلاله استعارة لاعبنا النيجيري جاكوب نجوكو، لمدة ستة أشهر مع أحقية الشراء في نهاية الموسم، وطلب منا تحديد المبالغ المطلوبة لإتمام الصفقة.

ثانيا.. بعد دراسة العرض ووفقا لرؤية مجلس إدارة النادي، رد سيراميكا كليوباترا على عرض إنبي الرسمي يوم ١١ يناير ٢٠٢٠، وأخطرناهم بفاكس رسمي بموافقتنا على العرض بشرط الحصول على مبلغ معين نظير الإعارة ومبلغ آخر نظير البيع، وانتظرنا الرد الرسمي من إنبي لإتمام الصفقة.

ثالثا.. لم يرد إنبي رسميا برفضه أو موافقته على طلباتنا، وانتقلت المفاوضات إلى مرحلة المكالمات الهاتفية وتلقينا اتصالا هاتفيا من عبدالناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي، طلب خلاله استعارة اللاعب لمدة ستة أشهر مجانا، مع تحديد مبلغ أقل بكثير مما طلبنا للبيع النهائي، وكان هذا العرض مرفوضا تماما من جانبنا، بعد المماطلة الكبيرة من نادي إنبي، ومحاولة تضييع الوقت واستهلاك قوانا التفاوضية.

رابعا.. في يوم ١٢ يناير ٢٠٢٠، تلقى نادي سيراميكا كليوباترا عرضا رسميا من نادي المقاولون العرب يطلب خلاله استعارة اللاعب مقابل نفس المبلغ الذي طلبناه من إنبي، ولم يتضمن أحقية البيع النهائي، ووافقنا على هذا العرض لأنه كان طلبنا منذ البداية، وأبلغنا المقاولون العرب بفاكس رسمي على الموافقة.

خامسا.. في صباح يوم ١٣ يناير ٢٠٢٠ أتممنا الصفقة بشكل رسمي مع نادي المقاولون العرب، وبعد انتهاء كافة التفاصيل الرسمية من جانبنا وانتشار الخبر بشكل كبير في الوسط الرياضي، وبعد علم نادي إنبي أرسل إلينا فاكسا رسميا، أخطرناه خلاله بالموافقة على طلباتنا المالية سالفة الذكر، ولكن بعد فوات الأوان، وبعد وانتهاء كل الأمور بشكل رسمي بين الأطراف الثلاثة “نادي سيراميكا كليوباترا، واللاعب نفسه، ونادي المقاولون العرب”.

أخيرا.. يقف نادي سيراميكا كليوباترا على مسافة واحدة من كل الأندية المصرية، ويضع نصب عينيه هدفا واحدا منذ تأسيس النادي، وهو المساهمة في الارتقاء بالرياضة بالمصرية، وإننا إذ نقدر كل الأندية المصرية ونساعد الجميع لتحقيق طفرة كبيرة داخل منظومة احترافية واعية، ونسعى لتحقيق الأهداف القومية للرياضة المصرية.

نحن نظرنا في المقام الأول إلى مصلحة نادينا، وسوف نوضح غدا كل ما ذكرناه في هذا البيان، بالمستندات وتواريخها الدقيقة، في مذكرة رسمية إلى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة.