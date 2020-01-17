شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أشلي يونج ينضم لصفوف إنتر ميلان الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الجمعة، إتمام صفقة انتقال لاعب الوسط الدولي أشلي يونج لمدة 6 أشهر، قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكر النادي الإيطالي، عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب صاحب الـ35 عاما انضم إلى الفريق بعقد حتى نهاية الموسم في يونيو 2020 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.