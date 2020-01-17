شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتين» يخوض اختباره الأول مع برشلونة أمام غرناطة غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض كيكى سيتين، المدير الفنى الجديد لفريق برشلونة، أول اختبار له مع متصدر الدورى الإسبانى لكرة القدم، غدًا الأحد، عندما يستضيف فريق غرناطة فى المرحلة الـ20 من الليجا.

وبعدما تم تقديمه لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء الماضى، كبديل لإرنستو فالفيردى، سيكون المدرب الإسبانى المخضرم فى موقف غريب بالنسبة له، حيث سيقود فريقًا يحتل صدارة الدورى. ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، حيث يملك الفريقان 40 نقطة من 19 مباراة.

وقال سيتين: «تحدثت مع فالفيردى لمناقشة بعض الأشياء، لأن هناك العديد من الأشياء التى قام بها مع الفريق ستكون مفيدة بالنسبة لى. أشكره على تركه لى هذا الفريق فى صدارة جدول الترتيب».

وأضاف سيتين: «دائما ما يقدم وصول مدرب جديد الحافز الجيد للاعبين، هذا النادى يتطلب أن تصبح أفضل فى كل عام، وأن تفوز بأكبر عدد من الألقاب الممكنة، بالإضافة للعب بطريقة جيدة».

على جانب آخر، ستكون الفرصة متاحة لفريق ريال مدريد أن يتصدر الترتيب بفارق 3 نقاط أمام برشلونة بشكل مؤقت، إذا فاز على ضيفه إشبيلية فى المباراة التى تقام اليوم. ومن المقرر أن يقف لاعبو إشبيلية فى ممر شرفى للاعبى ريال مدريد، بعدما تُوجوا بلقب بطولة كأس السوبر الإسبانى فى السعودية الأسبوع الماضى.

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وبعد أن تطور الفريق بشكل رائع تحت قيادة زين الدين زيدان هذا الموسم، يبدو أن الريال اقترب من المستوى الذى لعب به عندما فاز بالثنائية فى موسم 2016 / 2017.

ويغيب عن اللقاء لاعب خط الوسط فيدى فالفيردى بسبب الإيقاف لمباراة بعدما طُرد فى نهائى كأس السوبر الإسبانى إثر قيامه بعرقلة ضد ألفارو موراتا الذى كان يتجه نحو المرمى بحلول نهاية الوقت الإضافى.

وقال زيدان: «عانينا من بعض الصعوبات فى بداية الموسم، ولكن هذا يمكن أن يحدث، الآن علينا أن نكون سعداء بهذه الكأس، ولكن الموسم مازال طويلا، هناك العديد من المنافسات مازال يمكن التتويج بها ونحن بدأنا للتو».

ولا يتوقع عودة كريم بنزيما أوإيدين هازارد للمشاركة فى المباراة بسبب الإصابة، خاصة أنهما غابا عن مسابقة كأس السوبر التى أقيمت بمدينة جدة السعودية ولكنهما عادا للتدريبات هذا الاسبوع.

ويقدم إشبيلية، الذى يحتل المركز الرابع، أداءً جيدًا تحت قيادة جوليان لوبيتيجى، الذى أقيل من تدريب الريال فى الموسم الماضى.

وحصل لوبيتيجى على وقت قصير فى تدريب الريال، وتمت إقالته فى أكتوبر 2018، بعد الخسارة (5-1) أمام برشلونة، علمًا بأنه تولى تدريب الفريق خلفًا لزيدان فى الصيف.

وفى بقية مباريات هذه الجولة، يلعب ليجانيس مع خيتافى، وليفانتى مع ديبورتيفو ألافيس، وأوساسونا مع بلد الوليد، وإيبار مع أتلتيكو مدريد، وريال مايوركا مع فالنسيا، وريال بيتيس مع ريال سوسيداد، وفياريال مع إسبانيول، وأتلتيك بلباو مع سيلتا فيجو.