شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو يفضل التدريب فى الدورى الإنجليزى والإسبانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، أن الدوريين الإنجليزى والإسبانى هما الأقوى فى العالم، وذلك عقب إقالته من تدريب توتنهام هوتسبير، فى شهر نوفمبر الماضى، وارتبط اسمه بتدريب برشلونة هذا الشهر، قبل أن يتولى كيكى سيتين، المهمة الفنية للعملاق الكتالونى.

وقال الأرجنتينى فى هذا الشأن: «بالنسبة لى، كنت محظوظًا ببدء مسيرتى التدريبية كمدرب لإسبانيول فى برشلونة، ومن ثم أتيت إلى البريميرليج لتعلم لغة وثقافة مختلفة، وأصبحت بالتالى شخصا أفضل اليوم».

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وأضاف: «أملك الآن معرفة أكبر وخبرة عظيمة، ويبقى البريميرليج كما هو، فكرة القدم ولدت فى إنجلترا، ولكنى أعتقد أن الدورى الإسبانى يملك أيضًا كرة قدم عظيمة ومدربين مميزين».

واختتم الأرجنتينى تصريحاته: «إنجلترا وإسبانيا تملكان أفضل دوريين فى العالم».

وكان المدرب الأرجنتينى قد دخل حسابات نادى برشلونة لتدريب الفريق عقب إقالة إرنستو فالفيردى، ولكن إدارة البارسا تعاقدت فى نهاية الأمر مع كيكى سيتين، ولا يزال بوكيتينو يبحث عن ناد للعودة إلى مجال التدريب مرة أخرى عقب الرحيل عن صفوف توتنهام.

وكان بوكيتينو قد حقق نتائج مميزة مع السبيرز فى الموسم الماضى، ونجح فى الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أوروبا، ولكنه خسر أمام ليفربول بهدفين دون رد، وقدم موسمًا استثنائيًا مع توتنهام ولكنه هذا الموسم عانى من النتائج السيئة سواء فى الدورى الإنجليزى أو الشامبيونزليج.