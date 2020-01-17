شكرا لقرائتكم خبر عن القرعة تضع «فيدرر» فى طريق «ديوكوفيتش» بـ«أستراليا المفتوحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع السويسرى روجر فيدرر في نفس النصف من القرعة مع الصربى نوفاك ديوكوفيتش، في قرعة بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى هذا العام.

وتُوج حامل اللقب ديوكوفيتش بلقب البطولة 7 مرات من قبل، مقابل 6 ألقاب لفيدرر، وتواجد في نفس نصف الثنائى أيضًا، اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس.

أما المصنف الأول عالميًا رافائيل نادال، حامل لقب البطولة في عام 2019، فتواجد في نفس النصف مع كل من دانييل ميدفيديف ودومينيك ثيم.

طريق ديوكوفيتش

وحقق ديوكوفيتش 68 انتصارًا وتعرض لـ8 هزائم طوال مسيرته الاحترافية في أستراليا المفتوحة، ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة يان لينارد شتروف، وينتظره في ربع النهائى مواجهة محتملة مع تسيتسيباس أو روبرتو باوتيستا أجوت.

أما تسيتسيباس الذي أطاح بفيدرر من الدور الرابع للبطولة العام الماضى، فيستهل مشواره بمواجهة سالفاتور كاروسو، ومن جانبه يواجه أجوت مواطنه فيلسيانو لوبيز.

ويتعادل ديوكوفيتش في المواجهات المباشرة مع تسيتسيباس (2-2)، ويتفوق على أجوت (8-3). مهمة نادال وبدوره يستهل نادال مشواره نحو تحقيق لقبه الثانى في البطولة ولقبه الـ20 بشكل عام في «جراند سلام»، بمواجهة هوجو ديلين.

وحقق النجم الإسبانى طوال مسيرته الاحترافية في أستراليا المفتوحة 61 انتصارًا، وتعرض لـ13 هزيمة، ووصل إلى النهائى 4 مرات.

وينتظر نادال مواجهة محتملة في الدور الثالث أمام كارين خاشانوف أو نيك كيريوس، وينتظره في ربع النهائى مواجهة محتملة أمام دومينيك ثيم.

ويتفوق نادال في المواجهات المباشرة على كيريوس (4-3)، ويتفوق على خاشانوف (7-0)، وعلى ثيم (9-4).

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فرصة فيدرر

أما فيدرر الذي حقق 98 انتصارًا وتعرض لـ14 هزيمة في أستراليا المفتوحة، فينتظره في الدور الثالث مواجهة محتملة مع أي من جريجور ديمتروف الذي أقصاه في أمريكا المفتوحة العام الماضى، أو دينيس شابوفالوف.

ويستهل فيدرر مشواره في البطولة بمواجهة ستيف جونسون، وينتظره في ربع النهائى مواجهة محتملة أمام ماتيو بيريتينى.

ميدفيديف

وبالنظر إلى المصنف الرابع على البطولة، الروسى دانيل ميدفيديف، الذي حقق 59 انتصارًا وتعرض لـ21 هزيمة الموسم الماضى، ووصل إلى نهائى أمريكا المفتوحة، فيستهل مشواره بمواجهة فرانسيس تيافوى في الدورى الأول. وتنتظره مواجهة محتملة في الدور الرابع مع حامل لقب البطولة في عام 2014، السويسرى ستان فافرينكا.

صراع السيدات

وتتأخر الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز بلقب واحد فقط عن الرقم القياسى لعدد الألقاب الكبرى لفردى السيدات، وهو 24 لقبا، والمسجل باسم الأسترالية مارجريت كورت. وستبدأ المصنفة الثامنة سعيها لحصد اللقب الثامن في ملبورن بارك نسخة العام الحالى بمواجهة الروسية أنستاسيا بوتابوفا.

وستسعى آشلى بارتى لأن تصبح أول أسترالية تحرز لقب الفردى منذ 1978، وستواجه الأوكرانية ليسيا تسورنكو في الدور الأول.

وفازت اليابانية ناعومى أوساكا، المصنفة الثالثة، بلقبها الثانى في البطولات الكبرى في أستراليا المفتوحة في العام الماضى، وستبدأ مسيرة الدفاع عن اللقب عندما تواجه التشيكية مارى بوزكوفا.

أما الموهبة الأمريكية الواعدة كوكو جوف فستواجه الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز التي سبق لها التتويج مرتين بلقب أستراليا المفتوحة.

وفازت جوف على فينوس في أول ظهور لها في البطولات الكبرى خلال نسخة ويمبلدون العام الماضى. وستسعى آشلى بارتى، المصنفة الأولى عالميًا وعلى مستوى البطولة، لإنهاء صيام أستراليا عن التتويج في البطولة، والذى استمر 42 عامًا، منذ أن فعلها غير المصنف كريس أونيل في كويونج.