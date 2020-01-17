شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه مورينيو: إنتر ميلان لم يطلب ضم «إريكسين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي لم يتقدم حتى الآن بطلب لضم الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن.

ورداً على سؤال بشأن احتمال انتقال إريكسن إلى الدوري الإيطالي أجاب مورينيو قائلاً: «بإمكانك توجيه هذا السؤال إلى وكيل أعماله وإنتر ميلان لأنهما يعرفان أكثر مني، إذا كانا واثقين فهذا لأنهما يستعدان لتقديم عرض لنا وهو ما لم يحدث بعد، حين أرى الناس يتحدثون...أشخاص في موقع المسؤولية.. أشعر بدهشة».

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وتابع: «إنّه يرغب في تقديم أفضل ما لديه، من الطبيعي حتى 31 يناير ألا يكون في كامل تركيزه، هذه نتيجة طبيعية لهذا الموقف».

وأضاف: «في الفترة الأخيرة ظلّ الناس يقولون إنها ستكون آخر مباراة له، إريكسن سيلعب غداً».

وينتهي عقد إريكسن (27 عاماً) في الصيف المقبل ولم يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام بريطانية أنّ اللاعب الدنماركي يتأهب للانضمام لصفوف إنتر ميلان الإيطالي قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية نهاية الشهر الجاري.