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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوريس يعود إلى تدريبات توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
أعلن نادي توتنهام أن الحارس هوغو لوريس عاد إلى تدريب الفريق الأول بعد تعافيه من إصابة الكوع.
كان لوريس غائبًا منذ تعرضه للإصابة خلال هزيمة سبيرز 3-0 أمام برايتون في 5 تشرين الأول. وبالتالي غاب قائد توتنهام عن 20 مباراة في جميع المسابقات، وخلال هذه الفترة تم إقالة ماوريسيو بوتشيتينو وتعيين جوزيه مورينيو.
هذه الإصابة أدت إلى استبعاد حارس مرمى منتخب فرنسا لأطول فترة في حياته المهنية، وهي 103 أيام.
يُذكر أن توتنهام يلتقي واتفورد في الجولة 23 من الدوري الإنكليزي.
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