شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا.. انتر ميلان يضم اشلي يونج لاعب مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020 اعلن نادي ​انتر ميلان​و الايطالي تعاقده مع اللاعب الانكليزي اشلي يونغ قادما من مانشستر يونايتد الانكليزي بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.

Advertisements عقد اللاعب الجديد يمتد الى 6 اشهر حتى حزيران 2020 مع احتمال اضافة موسم اخر على العقد. اشلي يونغ كان ينتهي عقده مع النادي الانكليزي نهاية الموسم الحالي لذا كانت تكلفة انتقاله فقط 1.5 مليون يورو. يذكر ان يونغ كان قائد نادي مان يونايتد هذا الموسم وشارك في 18 لقاء معه ويامل مدرب الانتر انتونيو كونتي ان يكون جاهزا للقاء ​ليتشي​ في الكالتشيو.

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