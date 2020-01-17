شكرا لقرائتكم دجلة يعسكر مبكراً استعدادًا لموقعة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وفضل تاكيس جونيس السفر إلى أسوان غدًا السبت، لإقامة معسكر إعداد قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة، لاسيما وأن الخواجة اليوناني كان يكتفي بمعسكر إعداد قبل موعد المبارة بـ 24 ساعة فقط.

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وكان وادى دجلة تعادل ايجابيا مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منها في اللقاء الذى جمعهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالث عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

بهذه النتيجة يقتنص كل فريق نقطة واحدة دون تعديل فى المراك، حيث ارتفع رصيد دجلة للنقطة 10 فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى بعدما خاض 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 21 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 أهداف وتلقت شباكه 12هدفا.