شكرا لقرائتكم الزمالك يقبل اعتذار عصام عبد الحميد المدير الفني لفريق السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على الاعتذار الذي تقدم به عصام عبد الحميد المدير الفني لفريق السلة الأول بالنادي وذلك خلال لقائه به أمس الخميس، وأشاد منصور بتاريخ عصام عبد الحميد وكفاءته، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة، وقرر مجلس إدارة الزمالك تولى علاء عبدون مدرب فريق السلة المسئولية فى المباراتين المقبلتين للفريق.

وكان اتحاد كرة السلة قرر توقيع غرامة مالية على عصام عبد الحميد مدرب سلة الزمالك قدرها 25 ألف جنيها على خلفية أحداث مباراة الجزيرة والزمالك بالجولة السادسة من بطولة دوري السوبر والتى شهدت اعتراضه على القرارات التحكيمية بشكل غير لائق.

جاء توقيع الغرامة بعد حضوره التحقيق فى مقر الاتحاد كما تم تغريمه 5 الاف جنيها غرامات الأخطاء الفنية المقدرة مع تحذيره بتغليظ العقوبة حال تكرار ما حدث.

كان اتحاد كرة السلة قرر إيقاف عبد الحميد وإحالته للتحقيق على خلفية ما قام به خلال المباراة ليتم توقيع العقوبة اليوم.

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ووفقا لجدول البطولة ، تستمر مباريات الذهاب حتى 9 يناير الجارى ، بينما تقام مباريات العودة بدءا من 12 يناير وحتى 8 مارس المقبل .

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير، وحتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخرمباراة فى البطولة يوم 26 ، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس.

جاء قرار التأجيل و التوقف بعد التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى لمنتخب السلة، والذى تولى المهمة خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته، عقب الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى يونيو الماضى، ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام جابر مدربا عاما، ومحمد سليم مدربا، وسيكون وائل لطفي هو المدير الإداري لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيي طبيبا للفريق.