شكرا لقرائتكم فايلر يعيد أيمن أشرف لدفاع الأهلي في مباراة المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وغاب أيمن اشرف عن لقاء طنطا الأخير بالجولة الـ13 للدوري الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي وإنتهى بفوز الأهلي بخماسية نظيفة للإجهاد العام حيث فضّل فايلر إبعاد اللاعب عن لقاء طنطا على أن يعود للتشكيلة الاساسية في مباراة المقاولون العرب الهامة، ومن المقرر أن يشارك أيمن أشرف في الدجفاع بجوار رامي ربيعة رغم ظهور ياسر غبراهيم بشكل جيد حينما شارك أساسياً في مباراة طنطا بجوار ربيعة.

ويُعد أيمن أشرف من الركائز الأساسية في تشكيل فايلر خلال المباريات الماضية ولا يبتعد إلا للأصابة أو للأيقاف لذا إستقر المدير الفني على إعادة اللاعب لتشكيل الفريق في مباراة المقاولون العرب ليكون جاهزاً كذلك للمباراة المهمة أمتامك النجم الساحلي التونسي يوم 26 يناير الجاري بإستاد السلام في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدرويب أبطال أفريقيا.

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وشهد مران الأهلي اليوم جلسة عقدها السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق مع شريف إكرامى،وحرص فايلر، على الحديث مع إكرامي للاطمئنان على حالته بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة ومشاركته في المران الجماعي الذي أقيم أمس، وشارك إكرامي مع محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في مران الحراس تحت إشراف يانكون ميشيل.

كما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق جلسة خاصة مع التونسي علي معلول، لاعب الفريق قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

على الصعيد ذاته ، شارك محمود متولي لاعب الفريق في المران الجماعي الذي بعد خضوعه لفحص طبي والتأكد من جاهزيته بعد شكوى اللاعب من كدمة خلال مشاركته في مباراة طنطا الأخيرة .