شكرا لقرائتكم جماهير الأهلي ترفض تقديم مباراة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فعلت جماهير الأهلي هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان " تقديم ماتش انبي مرفوض"، بعدما قدمت لجنة المسابقات مباراة الأهلي امام انبي بالاسبوع الخامس عشر بالدوري العام إلى يوم 22 من الشهر الجاري. Advertisements و يأتي اعتراض جماهير الأهلي خوفاً من اجهاد لاعبي الفريق قبل مباراة النجم الساحلي الهامه بالجولة الخامسه بدوري ابطال افريقيا.

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