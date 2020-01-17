شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يتعاقد مع آشلي يونغ 6 أشهر مع إمكانية التمديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن إنتر ميلان يوم الجمعة، تعاقده مع الدولي الإنجليزي آشلي يونغ قادما من صفوف فريق مانشستر يونايتد بعقد يمتد لستة أشهر مع إمكانية التمديد.

وانضم يونغ (34 عامًا) إلى إنتر ميلان، مقابل 1.5 مليون يورو فقط، حيث كان من المقرر انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، بنهاية الموسم الجاري.

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ووصل يونغ إلى ميلان وخضع لمجموعة من الفحوصات الطبية، قبل توقيع العقد.

وخاض اللاعب الإنجليزي المخضرم 18 مباراة بقميص مانشستر يونايتد هذا الموسم في جميع المسابقات وكان يحمل شارة قيادة الفريق.

وينخرط إنتر ميلان في منافسة قوية مع يوفنتوس، على لقب الدوري الإيطالي، حيث يحتل الوصافة حاليا برصيد 46 نقطة، متخلفا بنقطتين فقط عن غريمه المتصدر.