شكرا لقرائتكم لويس غارسيا: ليفربول سينهي نحس العقود الثلاثة.. وماني أفضل إفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف لويس غارسيا، لاعب ليفربول ومنتخب إسبانيا السابق، عن رغبته بفوز فريقه ببطولة الدوري وإنهاء صيام استمر 30 عاماً.

وفي مقابلة مع "العربية" أوضح غارسيا: آمل أن ينجح ليفربول بإنهاء 30 عاما من الانتظار وينال لقب الدوري الإنجليزي وطبعا يجب أن نشير إلى العمل الرائع الذي يقدمه اللاعبون والمدرب وكيف أحدثوا فارقا نقطيا كبيرا عن أقرب ملاحقيهم.

وأكد غارسيا أن مواجهة أتلتيكو أوروبيا ستكون صعبة وقال: مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال الأوروبي ستكون صعبة لأنهم يمتلكون طريقة دفاعية في مواجهة المنافسين ويحاولون نقل الكرة في هجمات مرتدة لتسجيل الأهداف.

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وحول ثنائي ماني وصلاح زاد غارسيا: نيل ساديو ماني لقب أفضل لاعب إفريقي هو أمر مستحق، وأنا سعيد بما قدمه من أداء فني إلى جانب سلوكه المتميز خارج الميدان، ومحمد صلاح يقدم أداء متميزا في لحظات حاسمة بمباريات الموسم رغم أن البعض يتوقع منه أن يسجل 50 هدفا في الموسم وهذا أمر غير واقعي لأن المدافعين باتوا يراقبوه بشكل مضاعف بعد نجاحه بالمواسم الماضية.

وأضاف حول النجم المصري: إن صلاح يقدم أمراً مهماً لنجاح لاعب من مصر في الدوري الإنجليزي ما يزيد من شعبية المسابقة والفريق في تلك المنطقة من العالم وآمل أن نرى المزيد من هؤلاء اللاعبين في المستقبل.

وأشاد غارسيا بالتعاقد مع الموهوب الياباني: التعاقد مع الياباني مينامينو يعطي فريق ليفربول خيارات عديدة، لأنه قادر على اللعب في أكثر من مركز وهو لاعب قادر على إحداث الفارق وأن يخلق فرصة من لا شيء وأعتقد بأنه سيكون عنصرا متميزا عندما نفتقد لوجود البرازيلي فيرمينو في التشكيلة، كما حدث سابقا.