شكرا لقرائتكم زيدان: فوزنا بالسوبر لن يلهينا.. وإشبيلية خصم صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على صعوبة المباراة المقررة يوم السبت، أمام إشبيلية في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكدا ضرورة حفاظ الفريق على التركيز.

وأضاف زيدان، الذي قاد الفريق قبل أيام للتتويج بلقب كأس السوبر الإسبانية التي أقيمت في السعودية :"يجب ألا نتغير بعد التتويج بكأس السوبر" في إشارة إلى ضرورة عدم انشغال الفريق بنشوة التتويج.

وتابع زيدان، في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الجمعة "نتدرب ونعمل بشكل جيد لأن الموسم لا يزال طويلا... نرغب في مواصلة استعراض قدراتنا على الملعب أمام فريق سيصعب علينا الأمور، إشبيلية سيأتي إلى هنا (في سانتياغو برنابيو) ليقدم عرضا جيدا، ويحاول حصد النقاط الثلاث. علينا الحفاظ على تركيزنا. فنحن ندرك أننا سنخوض مباراة صعبة أمام منافس قوي".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف فقط خلف برشلونة، بينما يحتل إشبيلية المركز الرابع برصيد 35 نقطة.