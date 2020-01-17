لقب ثان للنصر في كأس الرابطة وأسرع هدف لنيغريدو









اسماء السيد - توج النصر بلقب كأس رابطة كرة القدم في الامارات للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على شباب الاهلي 2-1 الجمعة في المباراة النهائية التي شهدت تسجيل لاعبه الاسباني الفارو نيغريدو اسرع هدف في تاريخ المسابقة.

ونجح النصر في احراز أولى القاب موسم 2019-2020، والثاني له في المسابقة بعد 2014-2015، في حين فشل شباب الاهلي في نيل اللقب الخامس له بعد اعوام 2012 و2014 و2017 و2019.

وافتتح النصر التسجيل في الثانية السابعة عندما حرك البرتغالي توزي كارفاليو الكرة من منتصف الملعب خادعة الى نيغريدو الذي سبق مدافعي شباب الاهلي وانفرد وسدد في شباك حارس المرمى ماجد ناصر، مسجلا اسرع هدف في تاريخ البطولة التي انطلقت بشكلها الحالي عام 2009.

كما يُعَد ثاني اسرع هدف في تاريخ الكرة الاماراتية، بعد هدف خالد عبدالله لاعب الشباب الذي سجله لفريقه في شباك الخليج بعد مرور 4 ثوان و75 جزءا من الثانية في دوري موسم 1986-1997.

واعترف نيغريدو ان" سيناريو الهدف كان مرسوما مع توزي. لقد سبق ان شاهدت هدفا مماثلا في الدوري الاسباني".

وكشف نيغريدو الذي يلعب مع الفريق الاماراتي منذ اب/اغسطس 2018، أنه "سعيد جداً باللقب الاول مع النصر، وشعوري بعد الفوز هو نفسه عندما استدعيت لاول مرة الى صفوف منتخب اسبانيا (عام 2009)".

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وادرك شباب الاهلي التعادل سريعا برأسية المدافع يوسف جابر، مستفيدا من ركلة حرة نفذها الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا (12).

لكن النصر بدأ الشوط الثاني كما الاول بقوة، وسجل هدف التقدم والفوز اثر خطأ فادح من المدافع احمد جميل في تمرير الكرة التي وصلت الى توزي كارفاليو، فسددها مباشرة في شباك ناصر (50).

وأقر المدرب الأرجنتيني لشباب الأهلي رودولفو اراوبارينا الذي اصبح اول مدرب في تاريخ البطولة يصل الى النهائي ثلاث مرات متتالية (مرة مع الوصل ومرتان مع شباب الاهلي)، بأنه "ارتكبنا اخطاء فردية كلفتنا خسارة المباراة، واعتقد ان تفاصيل صغيرة حسمت اللقب للنصر".

ملخص المباراة: