شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغرم صالح جمعة بسبب اعتراضه علي خروجه من حسابات فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فرض غرامة على صالح جمعة لاعب وسط الفريق وفقا للائحة بعد غيابه عن مران الفريق دون الحصول علي اذن، وذلك كون اللاعب جاء اعتراضا علي خروجه من حسابات السويسري فايلر المدير الفني للفريق.

ويعترض صالح جمعة علي استبعاده المتكرر من قائمة المباريات من قبل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، ولم يتواجد اللاعب في قائمة المباريات منذ تولي فايلر المسئولية رغم عدم معاناته من أي إصابة في الوقت الذي طلب اللاعب فسخ عقده بالتراضي، خاصة وانه لم يتلقي عرض خارجي جيد حتي الآن ورفضه حتي هذه اللحظة جميع العروض المحلية التي تلقاها.

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، قد عقد جلسة مع الثنائى حسين السيد وصالح جمعة لاعبا الفريق الأحمر من أجل حسم موقفهما النهائى سواء بالإستمرار مع الفريق أو إعارتهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى الأهلى لحسم ملف المعارين خلال الساعات المقبلة بعدما تلقى صالح جمعة وحسين السيد أكثر من عرض من أندية داخلية وخارجية للرحيل عن المارد الأحمر.

كما اقترب جيرالدو من الرحيل عن الأهلى بعد التعاقد مع السنغالى أليو بادجى لتدعيم صفوف الفريق فى يناير الجارى، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

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كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، تحدث عن اختلاف أداء الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى مسابقة الدوري عنه فى دورى أبطل إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ فى تصريحات صحفية: " نسير بشكل جيد فى دورى أبطال افريقيا باستثناء المباراة الأخيرة أمام بلاتينيوم فى زيمبابوى، وهناك حالة معينة تتعرض لها كل الفرق تستمر من 10 أو 15 يومًا وممكن تكون ليس في مباراة واحدة، وبعد ذلك المستوى يكون في تزايد، وهذا يحدث مع ليفربول ومانشستر سيتى بالدورى الانجليزى".

وتابع مدير الكرة: "ليفربول مثلا في المباراتين أو الثلاثة الأخيرة ليس هو نفس الأداء الذي يقدمه ولكنه يحقق المكسب والأمور ستكون أفضل".