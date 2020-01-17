شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17/1/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17/1/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها، مشاركة اليو بادجي في تدريبات الأهلي وغياب طارق حامد وعبد الله جمعة عن تدريبات الزمالك ، وخسارة منتخب الكرة النسائية من المغرب 5/3.

أول صور لـ أليو بادجى بقميص الأهلى فى مران اليوم

شارك السنغالى إليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد فى مران اليوم المقام حاليا على ملعب التتش، حيث ارتدى المهاجم الجديد القميص الأحمر.

مران الأهلى.. فايلر يطمئن على إكرامى.. وعبد الحفيظ يجتمع بمعلول

عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع شريف إكرامى، على هامش مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، وواصل الأهلى تدريباته؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأحد في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

طارق حامد يغيب عن تدريبات الزمالك لإيقافه أمام المصرى

حصل طارق حامد، لاعب وسط فريق الزمالك، على راحة من مران اليوم وجاءت الراحة بإذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى كارتيرون، بسبب غياب اللاعب عن مباراة المصرى المقبلة للإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث، والمقرر لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

حكم خماسية الأهلى وصن دوانز يدير مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى

أسند الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة فريق الزمالك مع مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم 24 من شهر يناير الجارى، التى ستقام فى ستاد السلام، إلى طاقم تحكيم سنغالى يقوده الحكم ماجيتى نداي، فى المباراة التى ستقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ويضم الطاقم كلاً من:"

الزمالك يتلقى خطاباً رسميًا من الكاف بإرسال قائمة السوبر قبل 31 يناير

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تلقى الزمالك، خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإرسال قائمة الـ18 لاعب المقرر تواجدهم فى مواجهة الترجى التونسى، بالسوبر الإفريقى، قبل 15 يومًا من الموعد المحدد للقاء، حيث سيواجه الأبيض بصفته بطل الكونفدرالية فى نسختها الماضية مع الترجى التونسى بصفته بطل دورى أبطال إفريقيا فى نسختها الأخيرة وذلك فى العاصمة القطرية "الدوحة" وذلك يوم 14 من شهر فبراير المُقبل.

فيديو وصور.. منتخب السيدات يخسر أمام المغرب 3 / 5 فى التصفيات الأفريقية

انتهت مباراة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بالهزيمة 3 / 5 أمام منتخب المغرب فى مباراة الذهاب بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات، والمقامة باستاد بتروسبورت، بحضور ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

محمد عبد المنصف يعود لحراسة عرين دجلة أمام أسوان

استقر اليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، على عودة محمد عبد المنصف لحراسة عرين الفريق في المباراة المقبلة أمام أسوان، بعدما حصل على راحة فى مواجهة الإنتاج الحربي

الأهلي يستعيد 4 لاعبين فى مباراة المقاولون العرب.. تعرّف عليهم

يستعيد فريق الاهلي في مباراة المقاولون العرب المقبلة أكثر من لاعب غاب عن لقاء طنطا الأخير بعد زوال سبب الغياب عن لقاء طنطا في الجولة الـ13 للدوري الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي وإنتهى بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.