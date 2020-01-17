الزمالك يوافق على انتقال الثلاثى "يوسف" إلى أسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو الزمالك على انتقال ثلاثي الشباب بالنادى، يوسف أسامة نبيه ويوسف علي ويوسف مرعي، على سبيل الإعارة إلى نادى أسوان، حتى نهاية الموسم الجارى، جاء تعاقد أسوان مع الثلاثي بناء على طلب مجدي عبدالعاطي المدير الفنى للفريق الأسوانى.
وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك موافقة النادي الأبيض على إعارة الثلاثي الشاب إلى أسوان حتى نهاية الموسم، جاءت بسبب عدم الحاجة لمجهوداتهم خلال الفترة الحالية، و لمنحهم فرصة المشاركة في مباريات الدوري الممتاز واكتساب الخبرات مع فريق أسوان ثم العودة مجددا إلى الفريق الأبيض.
وتغلب الزمالك مؤخرا على الجونة، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز باستاد النادى الساحلى، وحقق خلالها الأبيض الفوز بهدفين دون رد، ورفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.
ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة على الترتيب، فيما يستعد لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، فى الجولة الرابعة عشر بالدورى، واستأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية صياح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من مران أمس عقب الفوز على الجونة، وانطلق المران بفقرة إحماء تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني، بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة.
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