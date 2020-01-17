شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوافق على انتقال الثلاثى "يوسف" إلى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو الزمالك على انتقال ثلاثي الشباب بالنادى، يوسف أسامة نبيه ويوسف علي ويوسف مرعي، على سبيل الإعارة إلى نادى أسوان، حتى نهاية الموسم الجارى، جاء تعاقد أسوان مع الثلاثي بناء على طلب مجدي عبدالعاطي المدير الفنى للفريق الأسوانى.

وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك موافقة النادي الأبيض على إعارة الثلاثي الشاب إلى أسوان حتى نهاية الموسم، جاءت بسبب عدم الحاجة لمجهوداتهم خلال الفترة الحالية، و لمنحهم فرصة المشاركة في مباريات الدوري الممتاز واكتساب الخبرات مع فريق أسوان ثم العودة مجددا إلى الفريق الأبيض.

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