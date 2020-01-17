شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شوبير وحسام عاشور ومحمود علاء فى حفل مؤسسة زايد والان مع تفاصيل الخبر
وتقيم مؤسسة زايد للإبداع حفلا تكريميا لعماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، اليوم الجمعة بأحد فنادق القاهرة، على خلفية اختياره أفضل مدير فني في الدوري المصري لعام 2019، بناء على معايير معينة من ضمنها استفتاء جماهيري شارك فيه 643 ألف مشترك، ولجنة خبراء مكونة من 20 خبيرا رياضيا، بالإضافة إلى استطلاع عينة عشوائية من الجماهير فى الشارع.
كما شهد الحفل تواجد أعضاء مجلس الأهلى على رأسهم طارق قنديل ومحمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وعلاء عبد العزيز مدير منتخب مصر الأولمبي، وعماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، ومجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، وطه إسماعيل نجم الأهلي الأسبق، كما تواجد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، والملعلق محمد الكواليني، وعبد الهادي القصبي وأشرف زكي نقيب الفنانين.
وكان نادي المقاولون العرب قد تلقى خطابا رسميا من المؤسسة متضمنا النتيجة وإقامة حفل. ومن جانبه أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بالنادي، أن عماد النحاس يستحق التكريم في جميع الاستفاءات بفضل الأداء والنتائج التى يقدمها الفريق تحت قيادته، مبديا سعادته بالاختيار.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 29 نقطة، كما يمتلك المقاولون ثاني أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف حتى الآن، فيما استقبلت الشباك الحمراء هدفين فقط.
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