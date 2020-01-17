شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شوبير وحسام عاشور ومحمود علاء فى حفل مؤسسة زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل مؤسسة زايد الخيرية تواجد عدد من نجوم الوسط الرياضي، على رأسهم أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، وحسام عاشور لاعب الأهلي، ومحمود علاء مدافع الزمالك.

وتقيم مؤسسة زايد للإبداع حفلا تكريميا لعماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، اليوم الجمعة بأحد فنادق القاهرة، على خلفية اختياره أفضل مدير فني في الدوري المصري لعام 2019، بناء على معايير معينة من ضمنها استفتاء جماهيري شارك فيه 643 ألف مشترك، ولجنة خبراء مكونة من 20 خبيرا رياضيا، بالإضافة إلى استطلاع عينة عشوائية من الجماهير فى الشارع.

كما شهد الحفل تواجد أعضاء مجلس الأهلى على رأسهم طارق قنديل ومحمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وعلاء عبد العزيز مدير منتخب مصر الأولمبي، وعماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، ومجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، وطه إسماعيل نجم الأهلي الأسبق، كما تواجد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، والملعلق محمد الكواليني، وعبد الهادي القصبي وأشرف زكي نقيب الفنانين.