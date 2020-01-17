شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن عدم اعتراضه على تعديل موعد مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، عدم اعتراض ناديه حول تغيير موعد مواجهة الفريق البترولى مع الأهلى، ضمن الجولة 15 من منافسات بطولة الدورى الممتاز وتحديد لها موعد جديد يوم 22 من شهر يناير الحالى، على استاد القاهرة الدولى، بدلا من إقامتها يوم 27 يناير.

وجاء تعديل موعد مواجهة الأهلى وإنبى، بعد تأجيل لقاء الفريق الأحمر مع النجم الساحلى التونسى ببطولة أفريقيا 48 ساعة، حيث سيلتقى بطل مصر مع نظيره التونسى يوم 26 يناير الجارى بدلاً من 24 من الشهر ذاته.

ومن جانبه علق مدير الكرة بنادى إنبى قائلا: "متضررون ولكن نقدر ظروف المسابقات في تقديم موعد المباراة، ونحن لا نعترض ونقدر مجهودات لجنة المسابقات، هذا موسم استثنائي عقب البطوله الأفريقية التى شرفت مصر بتنظيمها واللجنة الخماسية تبذل جهدا في إنجاح وإتمام الموسم بكل السبل لحين إجراء انتخابات بكامل الجمعية العمومية".

وكان اتحاد الكرة المصرى قد أصدر بيانا بتعديل بعض المواعيد الخاصة بمباريات الدورى، بناءً على التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد العربي لكرة القدم على مواعيد المباريات التي تشارك بها الأندية المصرية في البطولتين الأفريقية والعربية، قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواعيد بعض مباريات الجولتين 15 و 16 من مسابقة الدوري الممتاز تبعا لذلك على النحو التالي:

الجولة 15:

الإسماعيلي والإنتاج الحربي: 5 مساء الخميس 30 يناير باستاد الإسماعيلية.

الاتحاد السكندري وسموحة: 7:30 مساء الخميس 30 يناير باستاد الأسكندرية.

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الجولة 16:

أسوان والإسماعيلي : 2:30 بعد ظهر الاثنين 3 فبراير باستاد أسوان.

الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري: 5 مساء الاثنين 3 فبراير باستاد السلام.

كما قررت تقديم مباراة الأهلي مع إنبي ضمن الجولة 15 بعد اتساع الفارق الزمني بين المباريات نتيجة التأجيل الأفريقي لتقام 7:30 مساء الأربعاء 22 يناير باستاد القاهرة.

فيما تقرر إقامة مباراة إف سي مصر مع بيراميدز المقرر لها يوم 29 يناير الحالي في السابعة والنصف مساء بدلا من الخامسة، بعد أن خلى اليوم نفسه من عدة مباريات نتيجة تحريك مواعيدها، ولإتاحة الفرصة أمام المشاهدين لمتابعة مباراتي ذلك اليوم (إف سي مصر وبيراميدز / المصري والجونة).

وتقرر تأجيل مباراة الأهلى وإنبى التى كان مُقرراً لها 27 يناير الجارى فى الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز، بعد تأجيل لقاء الأهلى والنجم الساحلى التونسى ببطولة أفريقيا 48 ساعة، حيث سيلتقى بطل مصر مع نظيره التونسى يوم 26 يناير الجارى بدلاً من 24 من الشهر ذاته.

وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلى إن الاتحاد المصرى خاطب الاتحاد الأفريقى بتأجيل المباراة بناء على طلب الجهات الأمنية ووافق الاتحاد الأفريقى وأرسل خطابا للأهلى بموعد المباراة الجديد يوم الأحد 26 يناير وبناءً على هذه المستجدات تم تأجيل مباراة النجم الساحلى 48 ساعة.