الأهلي لمصراوي: وقعنا عقوبة مالية على صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-رمضان حسن:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، أن الجهاز الفني للفريق قرر توقيع عقوبة مالية على اللاعب صالح جمعة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الأهلي قرر توقيع عقوبة مالية ضد صالح جمعة بسبب الغياب ٤ أيام عن التدريب بدون اذن.

وأضاف، أن صالح جمعة تغيب عن تدريبات الفريق اليومية لمدة 4 أيام دون أن يكون هناك إذن مسبق."

يذكر أن جمعة يغيب عن المشاركة مع فريقه الأهلي منذ بداية الموسم الحالي، ولم يتواجد ضمن خيارات المدير الفني السويسري رينيه فايلر.