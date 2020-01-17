إنتر الإيطالي يتعاقد مع آشلي يونج قادما من مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الجمعة، التعاقده مع الانجليزي آشلي يونج، لاعب فريق مانشستر يونايتد للانضمام إلى صفوف الفريق في موسم الانتقالات الشتوية.
وذكر إنتر عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن اللاعب الانجليزي انضم إلى الفريق بعقد حتى نهاية الموسم الجاري في يونيو 2020، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.
وارتدى صاحب الـ 35 عام قميص فريق مانشستر يونايتد بداية من 2011 في صفوف، بعدما تعاقد معه قادمًا من أستون فيلا.
ولعب آشلي يونج مع المنتخب الانجليزي في 39 مباراة دولية واستطاع أن يسجل 7 أهداف.
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