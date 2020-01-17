النصر يتوج بكأس الخليج العربي الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

توج فريق النصر بلقب كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على شباب الأهلي دبي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة.

وتقدم النصر بهدف سجله ألفارو نيجريدو بعد مرور سبع ثوان فقط من بداية، وتعادل يوف جابر لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 13 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، سجل أنطونيو توزي الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 50

وأصبح الهدف الذي سجله نيجريدو أسرع هدف في تاريخ نهائيات بطولة كأس الخليج العربي.

وحقق النصر اللقب مرة واحدة فقط كانت في موسم 2014 / 2015.

وحقق شباب الأهلي لقب البطولة خمس مرات في مواسم 2010 / 2011 و2011 / 2012 و2013 / 2014 و2016 / 2017 و2018 / 2019.

وبعد مرور 7 ثوان فقط من بداية اللقاء سجل فريق النصر هدف التقدم عن طريق ألفارو نيجريدو.

وجاء الهدف بعد أن أطلق الحكم صافرة بداية اللقاء حيث مرر نيجريدو الكرة إلى أنطونيو توزي، لينطلق نيجريدو باتجاه المرمى، في الوقت الذي لعب فيه أنطونيو توزي كرة طولية خلف مدافعي شباب الأهلي دبي ليقابلها نيجريدو بتسديدة أرضية مرت من بين قدمي الحارس ماجد ناصر إلى داخل المرمى.

بعد الهدف حاول فريق شباب الأهلي دبي شن هجمات على مرمى النصر الذي حاول هو الآخر إضافة هدف ثاني يؤمن به تقدمه.

ولم تمر سوى أربع دقائق من بداية اللقاء حتى اضطر فريق النصر لإجراء تبديلا اضطراريا بإشراك محمد عبيد بدلا من حمد البلوشي.

وكاد شباب الأهلي دبي أن يعادل النتيجة في الدقيقة التاسعة عندما لعبت كرة طولية إلى ليوناردو دا سيلفا ليدخل بالكرة منطقة جزاء النصر من الناحية اليمنى وسدد كرة ارضية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس أحمد شامبيه.

وفي الدقيقة 13 سجل شباب الأهلي هدف التعادل عندما لعب فيدريكو كارتابيا الكرة من ركلة حرة من الناحية اليسرى من خارج منطقة الجزاء إلى داخل المنطقة حيث ارتقى إليها يوسف جابر واقبلها بضربة رأس متقنة إلى داخل المرمى.

وبعد هذا الهدف، استمرت محاولات الفريقين بحثا عن تسجيل الأهداف، ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب، رغم وجود بعض التسديدات من لاعبي الفريقين لكنها جاءت بعيدة عن المرميين أول بين يدي الحارسين.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 38 والتي كادت أن تشهد هدف التقدم لشباب الأهلي دبي عندما سدد فيدريكو كارتابيا لكن الحارس أحمد شامبيه تألق وتصدى للكرة.

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ورد النصر بعدها بدقيقة عندما توغل توزي بالكرة من الناحية اليسرى ومررها لنجريدو داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس ماجد ناصر.

وفي الدقيقة 43 أجرى شباب الأهلي دبي تبديلا بإشراك بيدرو كوندي بدلا من ليوناردو دا سيلفا.

وفي الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول وصلت الكرة إلى كارتابيا على حدود منقطة جزاء النصر من الناحية اليمنى ليسدد كرة أرضية قوية أمسكها أحمد شامبيه على مرتين.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1/1.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 50 سجل النصر الهدف الثاني عندما وصلت الكرة إلى نيجريدو داخل منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة لتصطدم بمدافعي شباب الأهلي وحاول سعود المهيري تشتيت الكرة لتصل غلى أنطونيو توزي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية إلى داخل المرمى.

بعد الهدف أجرى الأهلي ثاني تبديلاته بإشراك لوفانور هينريك بدلا من سعود المهيري.

بعد الهدف استمرت محاولات النصر الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثالث، لكنه سرعان ما تراجع خاصة بعدما بدأ فريق شباب الأهلي دبي في الدخول في أجواء المباراة الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وكاد شباب الأهلي دبي أن يسجل هدف التعادل عندما انطلق حريب عبد الله بالكرة ومررها إلى لوفانور هنريك داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسدد كرة أرضية قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن للحارس شامبيه.

واستمرت محاولات فريق شباب الأهلي لتسجيل هدف التعادل وسط دفاع مستميت وهجمات مرتدة من جانب لاعبي النصر.

وفي الدقيقة 66 أجرى شباب الأهلي ثالث تبديلاته بإشراك إسماعيل الحمادي بدلا من حريب عبد الله ، وفي الدقيقة 70 أجرى النصر ثاني تبديلاته بإشراك ايستيبان بافيز بدلا من حسين صادق.

وفي الدقيقة 72 كاد النصر أن يسجل الهدف الثالث عندما سدد براندلي كيواس كرة قوية من على حدود منطقة جزاء شباب الأهلي دبي لكن محمد مرزوق وضع راسه ليغير اتجاه الكرة إلى ركلة ركنية، ولكنها لم تستغل.

وفي الدقيقة 84 أجرى النصر آخر تبديلاته بإشراك راشد عمر بدلا من حسين عبد الله.

واستمرت محاولات شباب الأهلي دبي الهجومية لكنه فشل في اختراق دفاع النصر لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 88 والتي كادت أن تشهد تسجيل شباب الأهلي دبي لهدف التعادل عندما لعب ركلة ركنية وصلت إلى إسماعيل محمد داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تصدى لها شامبيه ببراعة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سدد لوفانور هنريك كرة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها شامبيه بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

ومر الوقت المتبقي بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز النصر على شباب الأهلي 2 / 1.