مصدر لـ"الخليج 365": "كاف" يمنح الزمالك "مهلة" لإرسال قائمة لاعبي لقاء السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

كشف مصدر في نادي الزمالك، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، خاطب الإدارة بضرورة إرسال قائمة الفريق التي ستشارك في كأس السوبر، وأن الموعد النهائي قبل المباراة بـ15 يومًا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك الترجي التونسي يوم 14 من الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، وسط رفض تام من جانب مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء في خوض المواجهة لأسباب سياسية.

وقال مصدر بنادي الزمالك من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة إن الكاف أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى نادي الزمالك يطلب من الإدارة إرسال قائمة الفريق المشارك في المباراة مع تحديد موعد نهائي.

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وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، قد حذر من عدم مشاركة الزمالك من خلال تصريحات على هامش حفل جوائز الكاف.

وقال أحمد أحمد: "سيتم تطبيق القانون على الفريق الذي لن يشارك." وذلك ردًا على سؤال حول احتمالية عدم مشاركة الزمالك وفقًا لتصريحات رئيس نادي.

وكان نادي الرجاء المغربي بقيادة المدرب باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الحالي قد تُوجّ باللقب في النسخة الماضية التي جرت في الدوحة على حساب الترجي التونسي.