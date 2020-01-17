طاقم تحكيم سنغالي لمباراة الزمالك ومازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة الزمالك ومازيمبي في الجولة قبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا. ويدير ماجويتي نداي المباراة في الميدان، ومعه المساعدان الحاجي ماليك سامبا، ونوها بانجورا، وأدالبيرت ضيوف حكماً رابعاً. Advertisements ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر مازيمبي برصيد 10 نقاط. ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز على مازيمبي للتأهل رسمياً إلى دور الثمانية دون النظر لنتيجة المباراة الأخيرة في المجموعة. فريق زيسكو يأتي المركز الثالث برصيد نقطتين، وهو نفس رصيد بريميرو دي أوجستو الأخير، والذي يستضيف الزمالك في ختام المجموعة بأنجولا.

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