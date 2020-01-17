أحمد الأحمر يحقق رقمًا قياسيًا في أمم أفريقيا لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

دخل أحمد الأحمر، لاعب الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، تاريخ بطولة أمم أفريقيا، بتحقيقه رقمًا قياسيا في البطولة، ليصبح أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في البطولة الأفريقية.

وسجل الأحمر مشاركته التاسعة في أمم أفريقيا لكرة اليد، بتواجده حاليا مع المنتخب المصري المشارك في البطولة التي تقام حاليا في تونس.

وصل عدد مشاركات الأحمر لـ 9 مشاركات بدأت في بطولة امم افريقيا التي اقيمت بمصر عام 2004 واستمرت النسخة الحالية بتونس 2020.

وتواجد الأحمر في نسخ أمم أفريقيا لكرة اليد أعوام:

1- مصر 2004 .

2- تونس 2006 .

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3- أنجولا 2008 .

4- مصر 2010 .

5- المغرب 2012 .

6- الجزائر 2014 .

7- مصر 2016 .

8- الجابون 2018 .

9- تونس 2020 .