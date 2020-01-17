سيراميكا كليوباترا يرد على شكوى انبي في بيان رسمي

أصدر نادي سيراميكا كليوباترا، بيانا رسميا لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بصفقة انتقال النيجيري جاكوب نجوكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الى نادي المقاولون العرب، وما صاحبه من شكوى رسمية لنادي إنبي في اتحاد الكرة.

ووفقا لماء تم نشره عبر الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الانترنت، فقد جاء نص البيان كالتالي: فوجيء اليوم، مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، بشكوى عاجلة من نادي إنبي في اتحاد الكرة، لتضرره من من إعارة لاعبنا النيجيري جاكوب نجوكو إلى نادي المقاولون العرب، وإننا إذ نود توضيح الموضوع برمته للرأي العام. أولا.. يوم ٩ يناير ٢٠٢٠، تلقينا خطابا رسميا من نادي إنبي يطلب خلاله استعارة لاعبنا النيجيري جاكوب نجوكو، لمدة ستة أشهر مع أحقية الشراء في نهاية الموسم، وطلب مننا تحديد المبالغ المطلوبة لإتمام الصفقة.

ثانيا.. بعد دراسة العرض ووفقا لرؤوية مجلس إدارة النادي، رد سيراميكا كليوباترا على عرض

انبي الرسمي يوم ١١ يناير ٢٠٢٠، وأخطرناهم بفاكس رسمي بموافقتنا على العرض بشرط الحصول على مبلغ معين نظير الإعارة ومبلغ أخر نظير البيع، وانتظرنا الرد الرسمي من انبي لإتمام الصفقة.

ثالثا.. لم يرد انبي رسميا برفضه أو موافقته على طلباتنا، وانتقلت المفاوضات إلى مرحلة المكالمات الهاتفية وتلقينا اتصالا هاتفيا من عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي انبي، طلب خلاله استعارة اللاعب لمدة ستة أشهر مجانا، مع تحديد مبلغ أقل بكثير مما طلبنا للبيع النهائي، وكان هذا العرض مرفوضا تماما من جانبنا، بعد المماطلة الكبيرة من نادي إنبي، ومحاولة تضييع الوقت واستهلاك قوانا التفاوضية.

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رابعا.. في يوم ١٢ يناير ٢٠٢٠، تلقى نادي سيراميكا كليوباترا عرضا رسميا من نادي المقاولون العرب يطلب خلاله استعارة اللاعب

مقابل نفس المبلغ الذي طلبناه من انبي، ولم يتضمن أحقية البيع النهائي، ووافقنا على هذا العرض لأنه كان طلبنا منذ البداية، وأبلغنا المقاولون العرب بفاكس رسمي على الموافقة.

خامسا.. في صباح يوم ١٣ يناير ٢٠٢٠ أتمننا الصفقة بشكل رسمي مع نادي المقاولون العرب، وبعد انتهاء كافة التفاصيل الرسمية من جانبنا وانتشار الخبر بشكل كبير في الوسط الرياضي، وبعد علم نادي انبي، أرسل إلينا فاكسا رسميا، أخطرنا خلاله بالموافقة على طلباتنا المالية سالفة الذكر، ولكن بعد فوات الأوان، وبعد وانتهاء كل الأمور بشكل رسمي بين الأطراف الثلاثة "نادي سيراميكا كليوباترا، واللاعب نفسه، ونادي المقاولون العرب".

أخيرا.. يقف نادي سيراميكا كليوباترا على مسافة واحدة من كل الأندية المصرية، ويضع نصب عينيه هدف واحد منذ تأسيس النادي، وهو المساهمة في الارتقاء بالرياضة بالمصرية، وإننا إذ نقدر كل الأندية المصرية ونساعد الجميع لتحقيق طفرة كبيرة داخل منظومة احترافية واعية، ونسعى لتحقيق الأهداف القومية للرياضة المصرية. نحن نظرنا في المقام الأول إلى مصلحة نادينا، وسوف نوضح غدا كل ما ذكرناه في هذا البيان، بالمستندات وتواريخها الدقيقة، في مذكرة رسمية إلى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة.