اتحاد الكرة ينعي وفاة لاعب النادي المصري عبدالرحمن حمدان

قدمت أسرة الاتحاد المصري لكرة القدم التعازي وصادق المواساة إلى النادي المصري في اللاعب عبد الرحمن حمدان ناشئ النادي تحت 19 سنة ونجل الكابتن هاني حمدان، لاعب النادي المصري خلال الثمانينيات متمنين للفقيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان. سنة ونجل الكابتن هاني حمدان، لاعب النادي المصري خلال الثمانينيات متمنين للفقيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان. وكان عبد الرحمن هاني حمدان لاعب فريق المصري تحت 19عاما قد توفي إثر أزمة قلبية، عندما سقط مغشيا عليه أثناء مشاركته في لقاء كرة قدم خماسية داخل نادي الصيد.

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