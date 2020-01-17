اختتم الفريق الاول لكرة القدم بنادي بتروجت معسكره التدريبي بمدينة الاسماعيلية بعد انتهاء منافسات الدور الاول والإستعداد لمباريات الدور الثاني لدوري القسم الثاني" الممتازب" . ولعب الفريق البترولي لقاءين وديين خلال معسكره حيث لعب مع القناة وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما،والثاني مع منتخب الإسماعيلية المطعم ببعض الناشئين وفاز بتروجت 4-2. يأتي المعسكر واللقاءين الوديين إستعدادا لإنطلاتق مباريات الدور الثاني والذي سيبدأ يوم 20 يناير الجاري، ويبدأها الفريق بلقاء جمهورية شبين في الجولة الثانية عشر للمسابقة. يذكر ان بتروجت يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة بمجموعة القاهرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتروجت جاهزللدور الثاني ولقاء جمهورية شبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.