رابع رالي داكار 2020.. يزيد الراجحي يشعل تريندات السعودية

أشعل السائق السعودي يزيد الراجحي، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، بعد مشاركته في رالي داكار 2020.
واستضافت السعودية منافسات رالي داكار 2020، بداية من 5 يناير، اولذي يقام في آسيا للمرة الأولى،بعد إقامته في أمريكا الجنوبية وإفريقيا.
وخطف السائق السعودي يزيد الراجحي المركز الرابع في الترتيب العام لمنافسات سباق رالي داكار السعودية 2020.
من حرض حتى القدية بمسافة ٤٤٧ كم، وحافظ على مركزه الرابع في الترتيب.
وشارك يزيد الراجحي في المرحلة الـ12 والأخيرة من رالي داكار السعودية 2020
وكتب حساب فريقه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “البطل يزيد الراجحي يختم رالي داكار 2020 بالمركز الرابع في الترتيب العام، على متن تويوتا هايلكس”.
وتابع: “ألف مبروك لبطلنا كأفضل إنجاز سعودي منذ ٤١ عامًا على رالي داكار، ونشكر الشريك الرسمي تويوتا السعودية”.
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