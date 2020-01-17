رابع رالي داكار 2020.. يزيد الراجحي يشعل تريندات السعودية

أشعل السائق السعودي يزيد الراجحي، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، بعد مشاركته في رالي داكار 2020.

واستضافت السعودية منافسات رالي داكار 2020، بداية من 5 يناير، اولذي يقام في آسيا للمرة الأولى،

بعد إقامته في أمريكا الجنوبية وإفريقيا.

Advertisements

وخطف السائق السعودي يزيد الراجحي المركز الرابع في الترتيب العام لمنافسات سباق رالي داكار السعودية 2020



وشارك يزيد الراجحي في المرحلة الـ12 والأخيرة من رالي داكار السعودية 2020

من حرض حتى القدية بمسافة ٤٤٧ كم، وحافظ على مركزه الرابع في الترتيب.وكتب حساب فريقه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “البطل يزيد الراجحي يختم رالي داكار 2020 بالمركز الرابع في الترتيب العام، على متن تويوتا هايلكس”.

وتابع: “ألف مبروك لبطلنا كأفضل إنجاز سعودي منذ ٤١ عامًا على رالي داكار، ونشكر الشريك الرسمي تويوتا السعودية”.